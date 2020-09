Pozrite, čo len nedávno prezradila naša slovenská diva Sisa Sklovská! Zrejme sa len predsa dočkáme radostnej správy. V našej galérii nájdete zaujímavé snímky.

V poslednom období nám na Slovensku pribúda čoraz viac žien púštiacich sa do mamičkovských povinností aj vo vyššom veku. Erika Judínyová so Štefanom Skrúcaným či tehotná Monika Beňová. Chystá sa na vlak rodičovstva naskočiť i slovenská diva Sisa Sklovská? ,,Ja to celé absolútne nechávam na čas. Žiadne tlačenie na pílu. Celoživotne hovorím, aj mojim študentom spevu, nech je to len prirodzene. Kebyže sa to stane mne s manželom, bola by som nadšená, veď by to bolo moje prvé dieťa. Opakujem, netreba tlačiť na pílu a všetko rozpočítavať na dni a sekundy. Treba to nechať na prírodu,” vyjadrila sa pre Plus jede deň Sisa Sklovská. Evidentne tak pripúšťa možnosť, že by len predsa ešte mohla byť tehotnou a privítať tak malý uzlík šťastia medzi seba. V našej galérii nájdete aj zaujímavé snímky.