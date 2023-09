Speváčky sa chystajú na dovolenku a tak si vyberali nové plavky. Pozrite sa, ako im to sekne.

Obe sú mamičky a Daniela dokonca ešte nedávno čakala druhé dieťatko, o ktoré, ako sa prevalilo začiatkom augusta, žiaľ, prišla. Trojročnú dcérku Lindu má s futbalistom Stanislavom Lobotkom, ktorý ju opustil koncom roka 2021. Tento rok sa zdalo, že sa jej v láske po dlhšom čase zadarilo, keď sa dala dokopy s hercom Victorom Ibarom a krátko na to priznali, že čakajú dieťa. K malej Linde a Nee, dcérke jej sestry Veroniky, ktorú má so spevákom a hercom Matúšom Kolárovským, tak mal pribudnúť ďalší drobec. Všetko je však inak. „Victor sa k Daniele nasťahoval a celý jún bol u nej doma. Učil sa tam na skúšky a celá rodina vrátane jej rodičov a sestry sa snažili, aby mal pokoj. Stále jej pritom hovoril, ako ju ľúbi a nič nenaznačovalo, že by to bolo inak,“ prezradil zdroj z okolia Nízlovej pre Nový čas, keď sa prevalili jeho kopačky tehotnej Daniele. Nebol to však pre ňu jediný úder. „Pár dní po tom, čo sa s ňou takto rozišiel, začala Daniela krvácať a o bábätko prišla." Daniela Nízlová mala po rozchode a strate dieťatka zdravotné komplikácie. V tom čase totiž zverejnila na Instagrame záber z levickej nemocnice, kde absolvovala operáciu.

Daniela sa vyjadrila o zákroku. Zdroj: Instagram Daniela Nizlova

Zdá sa však, je z najhoršieho sa spamätala. Aktuálne totiž aj s Veronikou pridali do príbehov na svojich Instagramoch zábery v plavkách a prezradili aj to, že spolu s rodičmi sa chystajú na dovolenku. Po náročnom období im istotne padne vhod relax a načerpanie energie.



