Obľúbená seriálová herečka Janka Kovalčíková sa počas uplynulého víkendu vydala. Svoje "áno" povedala priateľovi Adamovi Graňákovi.

Uplynulý víkend sa niesol v znamení svadieb. Okrem Andyho Krausa sa pred oltár postavila aj Janka Kovalčíková z obľúbeného seriálu Oteckovia, ktorá si však svoje súkromie prísne stráži a detaily zo svojho veľkého dňa zatiaľ tají, píše Pluska.sk. No presne ako pri rozlúčke so slobodou, z ktorej zopár fotiek uverejnila jej kamarátka, herečka Dominika Kavaschová, to teraz na ňu na sociálnej sieti "bonzla" jej ďalšia kolegyňa, Natália Puklušová.

Práve Natália zverejnila zábery zo svadby, kde je podľa jej komentáru jasné, že sa Janka vydala. "Skvelá svadba Jana! Dakujeme," napísala herečka pod fotky, ktorými sa pochválila fanúšikom na Instagrame. V sobotu ronako svadbovali aj Dominika Kavaschová s priateľom Danielom Fischerom. Je teda viac ako jasné, že boli tiež na Jankinej svadbe, keďže sú veľmi dobré kamarátky.

Janka svoj nový vzťah potvrdila len prednedávnom, pričom prezradila, že jej láska nie je z hereckej brandže. Sympatická brunteka priateľa dlho skrývala, napokon však na Instagrame zverejnila spoločnú fotku, kedy sa ukázalo, že ide o Adama Graňáka, brata slovenského hokejistu Dominika Graňáka. Novomanželom gratulujeme!

Viac fotiek nájdte v našej FOTOgalérii.