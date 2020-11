A je to jasná! V našej galérii nájdete záber ženy jeho života. Ján Koleník si svoje súkromie stráži, ale toto sa tajiť jednoducho nedá!

Nie je tajomstvom, že úspešný slovenský herec Ján Koleník si svoje súkromie stráži ako oko v hlave. Pred kamerami sa objavuje už od roku 2005 a ide najmä o seriály. Účinkoval už v Ordinácii v ružovej záhrade, väčšiu postavu a popularitu si získal v jojkárskom Paneláku. Neskôr pôsobil v projektoch Keby bolo keby, Kriminálka Staré Mesto, Divoké kone, 1890, Za sklom, Oteckovia. V Česku ho obsadili do seriálu Prvá republika. V našom i v českom šoubiznise je považovaný za zvodcu ženských sŕdc, no on má v tom jasno! TOTO je žena jeho života! V našej galérii nájdete fotografiu...