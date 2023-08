Jana Šulcová väčšinu svojho života prežila vo vile.

Ako píše Nový čas pre ženy, herečka Jana Šulcová (†76) s obľubou tvrdila, že jej dom pozná celé Česko aj Slovensko, a to práve vďaka tomu, že si v roku 1982 "zahral" v českej komédii storočia S tebou mě baví svět. Vo filme v ňom žila rodina Horákovcov, teda Jana Šulcová a Július Satinský. Domu dokonca vo filme ani nezmenili súpisné číslo. Nakrúcali tam taktiež niektoré interiéry, napríklad v podkrovnej izbe. A obývačka sa režisérke filmu Marii Poledňákovej tak zapáčila, že jej presnú kópiu dala postaviť v Barrandovských ateliéroch.

Hoci Šulcová aj Vízner boli už vtedy známi herci, na vysokej nohe si rozhodne nežili, skôr by sa dalo povedať, že živorili. V tej dobe ich potešil aj honorár tristo korún. A ani zárobky hviezd S tebou mě baví svět neboli nijako závratné. Na honoráre vtedy totiž boli striktné tabuľky. Keďže Šulcová ani ďalší herci z obsadenia nepatrili ani medzi národných ani zaslúžilých umelcov, dostávali len 600 Kčs za deň práce. A tak Jana dostala za svoj najslávnejší film 13 800 Kčs. Treba však dodať, že ceny vtedy tiež vyzerali inak... No v každom prípade to potom podľa toho v ich dome aj vyzeralo, pozrite FOTO v GALÉRII. Jana pred rokmi prezradila, že ich dom zhltol všetky peniaze, no v luxuse napriek tomu nežili, skôr naopak.





Po rozvode s Víznerom Janu nad vodou ju držali jej dcéry a istotu domova pre ňu opäť začal predstavovať jej dom. Jana Šulcová v ňom za tie roky ani príliš veľa vecí nezmenila, nepovažovala to za potrebné, nechávala si urobiť len nutné opravy. Napríklad varila v takej istej kuchyni ako pred rokmi. A tak to v jej slávnom dome vyzerá dnes, pozrite FOTO v GALÉRII.