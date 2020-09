Jeho manželstvo mu stroskotalo. Dnes si užíva po boku novej ženy! Otvorte si našu galériu, kde nájdete aj zaujímavé fotografie.

Kto by to čakal, ale aj Maroš Kramár svoje 25–ročné manželstvo s pôvabnou Natašou Nikitinovou po 20 minútach ukončil. Maroš a Nataša prvou veľkou krízou prechádzali už v decembri 2017. Vtedy však žiadosť o rozvod stiahli a zdalo sa, že najhoršie majú za sebou. Rok 2019 sa však stal pre ich spoločnú cestu konečný. Už v tom čase Maroš, 4 mesiace po rozvode, sa ukazoval po boku novej lásky. Dvojica by mala byť spolu už takmer rok. Portál Plus jeden deň vypátral, že priateľkou Kramára je manažérka jeho divadla.

