Dnes (14.8.) si skupina Hex aj fanúšikovia pripomínajú smutné výročie, kedy nás opustil jej zakladajúci člen, spevák a skladateľ Peter Ďuďo Dudák.

V kapele Dudáka, ktorý podľahol po dlhom a náročnom boji rakovine pankreasu, nahradil spevák a moderátor Šarkan. A i keď sa mnohí fanúšikovia obávali, že kapele hrozí zánik, našťastie sa tak nestalo a Hex vypredáva koncerty v novej zostave. Tomáš Yxo Dohňanský, Peter Šarkan Novák, Martin Fefe Žúži a Tibor Tibike Szabados nahrali nový album a tešia sa obrovskej popularite. Potvrdili to aj cez víkend na festivale GRAPE.

Skupina Hex v pôvodnej zostave ešte s Ďuďom. Zdroj: Braňo šimončík

Pred pár mesiacmi vydal Hex prvý album od Ďuďovej smrti s názvom Kde je tu láska?, z ktorého sa v rádiách okamžite uchytil letný hit Pomaranče z Kuby. Chytľavá skladba nechýbala v repertoári kapely ani na tohtoročnom GRAPE, kde Hex vystúpil pred doslova natrieskaným stanom. Niekoľkotisícový dav spieval so Šarkanom od samého začiatku až do konca a bolo vidieť, že kapela si to na festivale tiež poriadne užívala.

Šarkan na Grape. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Tesne pred ich koncertom sme stretli pri našom EMMA stánku speváka Šarkana a ten sa nám v rozhovore priznal, že si festivalovú atmosféru užíva nielen z pódia, ale aj ako divák. POZRITE SI VIDEO ROZHOVOR, kde prezradil okrem iného aj to, ktoré kapely podľa neho zahrali na Grape svoje „životné koncerty". Dozviete sa tiež, ako trávi leto, aj to, že má síce rád stanovanie, ale nie na festivale. Prečo? Pozrite si vo videu nižšie.

