Raper už má obe svoje lásky konečne doma! A na ich príchod sa patrične pripravil, pozrite na to veľkolepé privítanie.

Prvorodená dcérka, ktorej dali meno Aria Dušička prišla na svet 1.10.2020 o 08:18 ráno v Bratislave. Dnes sa po pár dňoch Majkovi vrátili z nemocnice oba najväčšie poklady - manželka Mária s Ariou, pre ktoré si prichystal naozaj dychberúce prekvapenie. Nechýbali ružové balóny či kytice kvetov. "Welcome Home Party. Dnes som si priviezol domov moje baby, život je krásny," napísal pod video na svojom instagramovom profile.

Spirit sa z novej životnej úlohy otca mimoriadne teší, a zdá sa, že jeho srdce je absolútne naplnené láskou a šťastím. "Nový druh lásky... ale zároveň aj nový druh strachu.. obavy, či to robím správne... a hlavne, puklo by mi srdce, keby sa jej niečo stalo... najradšej by som prebral všetky jej budúce problémy a trápenia na seba, ale to sa bohužiaľ nedá.. modlím sa len nech je zdravá." Takýto silný odkaz napísla pod fotku, na ktorej drží Ariu v náručí. Ten pohľad hovorí za všetko!

Majk Spirit je šťastím bez seba: doma má už obe svoje princezné. Zdroj: Instagram.com/majkspirit