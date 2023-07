Bývalý člen chlapčenskej skupiny One Direction Harry Styles (29) len pred pár dňami koncertoval v neďalekej Viedni.

Skladby One Direction valcovali hudobné rebríčky, albumy sa kupovali v miliónoch a ocenenia zbierali ako na bežiacom páse. Stali sa jednou z najpredávanejších chlapčenských skupín všetkých čias a vypredávali koncertné haly po celom svete. Všetci členovia sa pokúsili neskôr rozbehnúť sólovú kariéru, no raketový štart, aký sa podaril Harrymu hneď prvým albumom, bol fenomenálny.

Harry má slabosť na modelky a staršie ženy. Zdroj: Instagram Brit Awards

Na konte má hity ako Watermelon Sugar, Golden či As It Was, ktorý mu priniesol sošku Brit Awards za skladbu roka a niekoľko ďalších svetových ocenení. Je len málo umelcov, ktorí vzišli z talentových súťaží či tínedžerských kapiel a ktorí by si vyslúžili také pozitívne hodnotenia od hudobných kritikov, ako získal a stále získava Harry.

Vek nehrá rolu

Jeho prvou mediálne známou partnerkou bola v roku 2011 britská televízna moderátorka Caroline Flack staršia o 14 rokov, ktorá pred Harrym Stylesom randila s iným Harrym – tým z kráľovskej rodiny. Spevák v tom čase nebol ešte plnoletý, zoznámili sa, keď ako 17-ročný účinkoval v X Factore. Flack mala 30 rokov a po pár mesiacoch sa s ním rozišla pre kritiku, ktorú jej venovala verejnosť pre veľký vekový rozdiel. Flack si prešla niekoľkými ďalšími búrlivými vzťahmi, no nikdy sa nevydala a nemala deti. V roku 2020, vo veku 40 rokov, ju našli mŕtvu v jej londýnskom apartmáne. Príčinou smrti bola samovražda. Ďalšie fotografie Caroline Flack nájdete vo FOTOGALÉRII.

S televíznou moderátorkou Caroline Flack sa zoznámil ešte v čase, keď ako 17-ročný účinkoval v X Factore. Flack mala vtedy 30 rokov. Zdroj: Getty Images

Z vekovej priepasti si Harry ťažkú hlavu nikdy nerobil, románik prežil aj so speváčkou Nicole Scherzinger (44). Aj Taylor Swift bola od neho o niečo staršia. Po jeho boku sa v priebehu pár rokov vystriedali zástupy modeliek ako Kendall Jenner, Camille Rowe, Nadine Leopold či Sara Sampaio. Keď sa pred dvoma rokmi začal ukazovať ruka v ruke herečkou a dvojnásobnou mamou Oliviou Wilde (39), nikoho to až tak neprekvapilo. Pôsobili ako perfektne zohratá dvojica, ktorá si rozumie v súkromí aj v práci.

Olivia Wilde a Harry Styles na spoločnej dovolenke v Taliansku. Zdroj: Getty Images

S Oliviou sa síce po dvoch rokoch rozišli, no dlho do vankúša neplakal. Pred pár mesiacmi ho pristihli bozkávať sa v uliciach Tokia, kde koncertoval, s ďalšou kráskou zo sveta modelingu. Nie je ňou nik iný ako Emily Ratajkowski, ktorá sa len nedávno rozviedla s otcom svojho dvojročného syna.