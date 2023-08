Prezradil nám tiež, s kým si Grape užil, aj dôvod, prečo si nikdy nekúpil lístok na žiaden festival.

Pod umeleckým menom The Curly Simon vystupuje talentovaný spevák a muzikant Simon Štubniak, ktorý zahviezdil aj ako herec v seriáli Pán Profesor. Napriek mladému veku už má za sebou kopu hudobných úspechov, na konte dva albumy a spoluprácu napríklad aj s Janou Kirschner, Katarziou či Matúšom "Yaelom" Kolárovským. Svojím koncertom potešil aj návštevníkov festivalu GRAPE a neobišiel ani náš štýlový EMMA stánok, kde sa make-up artistky a kaderníčky starali o vašu vizáž.

Simon vydal nedávno nový album Zvláštny svet. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Tie si vzali do parády aj Simona, ktorý neváhal a odovzdal sa do ich šikovných rúk. POZRITE SI V NAŠEJ FOTOGALÉRII, ako originálne prebiehala jeho zmena účesu priamo uprostred festivalového diania.

Simon Štubniak alias The Curly Simon. Zdroj: Tomáš Thurzo

Zároveň v rozhovore pre EMMU priznal, že festival si užíva nielen ako interpret, ako aj ako divák. Do stanu by ste ho však už nenalákali, prespáva na hoteli. "Neviem si predstaviť, že by som chcel ísť spať a budila by ma tam hudba, teplo v stane... Niekto si to ide. Aj sa som si to išiel, keď som bol prvý, druhý či tretíkrát na festivale, ale teraz už nie. Najhoršie bolo vždy to zakopávanie o stany a tie lanká, čo ich držia. A pred dvomi rokmi tu bol strašný lejak, vytopilo nám stan, a tak sme ho tam celý nechali aj s ruksakmi. V stanoch by aj tak nemali byť veci, ktoré nechceš, aby ti ukradli," pridáva aj užitočnú festivalovú radu.

POZRITE SI CELÝ ROZHOVOR SO SIMONOM VO VIDEU, kde prezradil, ako sa zoznámil s Yaelom, aj dôvod, prečo si vstupenku na žiaden festival ešte nikdy nekúpil.

Tento rok si prišiel GRAPE užiť s partiou kamošov aj s priateľkou. Strávili tam tri dni, už od štvrtkovej vatry, ktorá je akýmsi predfestivalovým zahájením hudobného víkendu.

