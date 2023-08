V Španielskej sále Pražského hradu sa v stredu 30. augusta uskutočnilo finále najprestížnejšej modelingovej súťaže Schwarzkopf Elite Model Look 2023 pre Českú a Slovenskú republiku.

Projekt, do ktorého sa každým rokom prihlásia statisíce záujemcov z celého sveta, už pozná mená víťazov pre Českú a Slovenskú republiku. Stali sa nimi Aneta Matúšková a Filip Kocábek za Českú republiku a Zuzana Kistyová a Ivo Korčák za Slovenskú republiku. Víťazi budú reprezentovať svoje krajiny na svetovom finále. Porota rozhodla aj o víťazstve Nikitu Podovaylenka z Ukrajiny.

O nových talentoch svetového modelingu rozhodovala porota zložená z odborníkov z oblasti módy, kultúry a médií, partnerov projektu a zahraničných modelingových agentov. V porote zasadli napríklad top modelka a tvár súťaže Schwarzkopf Elite Model Look SR 2023 Michaela Kocianová, globálna riaditeľka Elite Model Look Jennifer May Cope, riaditeľka Oriflame ČR Jessica Andersson, zástupca Elite Paris Lena Bodet či riaditeľ súťaže a spolumajiteľ agentúr Elite Prague a Elite Bratislava Saša Jány, ktorý o súťaži hovorí: „Som veľmi rád, že sa nám opäť podarilo zorganizovať v Španielskej sále krásny finálový večer Schwarzkopf Elite Model Look pre ČR a SR. Silný potenciál všetkých finalistov nám ako materskej agentúre určite umožní realizáciu úspešných dlhoročných kariér pre týchto mladých ľudí.“

32. ročník národného finále súťaže Schwartzkopf Elite Model Look pre Českú a Slovenskú republiku. Zdroj: MATEJ KALINA

Víťazi súťaže Schwarzkopf Elite Model Look 2023 pre Českú a Slovenskú republiku majú sľubne našliapnuté k tomu zažiariť na domácej aj svetovej modelingovej scéne, čo potvrdzujú svetové úspechy výhercov z minulých ročníkov súťaže. „Teší ma, že sme dnes odborníkom z oblasti módy a hosťom predstavili nové tváre s potenciálom Lindy Vojtovej, Karolíny Čapkovej, Hany Jiříčkovej, Daniely Kociánovej, Michaely Hlaváčkovej alebo Josefa Utěkala, a že ich čoskoro budeme stretávať vo svetových metropolách módy a vídať na titulných stranách módnych časopisov,“ dodáva Saša Jány, riaditeľ súťaže.

Tak ako predošlých ročníkov, aj tohto slávnostného finálového večera sa zúčastnili topmodelky agentúr Elite Prague a Elite Bratislava, napríklad víťazky svetových finále Elite Model Look Denisa Dvořáková, Eva Klímková a taktiež slovenské topmodelky Sasha Gachulincová, Michaela Hlaváčková a ďalšie. O hudobné vystúpenie sa postaral spevák s nezameniteľným hlasom Dan Bárta. V rámci finálového večera vystúpila aj slovenská interpretka Katarzia, ktorá celým večerom zároveň sprevádzala. Scénu v rámci tohtoročného ročníku navrhla renomovaná scénografka Lucia Škandíková. Hlavným módnym partnerom finálového večera bol OBSESSION concept store, ktorý v Českej republike zastupuje značky Zimmermann, Victoria Beckham, Jil Sander, Elie Saab, Etro, Oscar de la Renta a ďalšie. Mužskí finalisti sa predstavili aj v odevoch prestížneho českého návrhára Jana Černého. O styling celého večera sa postarala Daniela Pilná.