O ich živote viete takmer všetko, sledujete ich na sociálnych sieťach a čekujete každú jednu novinku. No tušili ste vôbec, že tieto celebrity už mali svoj prvý sobáš dávno za sebou?

1. Heidi Klum a Ric Pipino

Celý svet bol v šoku keď sa supermodelka Heidi rozviedla so spevákom Sealom. Skočme však do roku 1997 kedy sa konalo jej prvé manželstvo. Trvalo päť rokov a bolo so známym kaderníkom.