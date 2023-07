Švédsky herec povedal ,,áno" svojej snúbenici, osobnej trénerke, na intímnom svadobnom obrade v ich vile na Mykonose.

Hviezda filmu Rocky IV sa 13. júla oženil so svojou snúbenicou Emmou Krokdal, tá je presne o 38 rokov mladšia, no ani to im nebráni vo veľkej láske.

,,Rozhodli sme sa osláviť našu lásku svadbou v našej vile na Mykonose s rodinou a niekoľkými blízkymi priateľmi. S Covidom a dlhou cestou náročných lekárskych ošetrení sme museli naše manželské plány prehodiť už mnohokrát," hovorí pár pre magazín PEOPLE.

,,Cítili sme, že je konečne ten správny čas osláviť lásku, život a šťastie - v krajine bohov."

Novomanželia sa prvýkrát stretli v západnom Hollywoode a rýchlo sa stali priateľmi – chvíľu však trvalo, kým to medzi nimi zaiskrilo.