Vyrovnávať sa s predsudkami a so stereotypmi nie je vôbec ľahké, pretože ovplyvňujú nielen osobný život, ale aj kariéru. O tom vie svoje aj jedna z najobľúbenejších standup komičiek u nás Simona Salátová.

Najväčší úspech v živote nastal, keď som si povedala, že kašlem na to, čo si myslia ostatní

„Odmalička bojujem s nejakou inou vydelenou časťou sveta určenou pre ‚pribraté‘ ženy. V škole som bola tá vtipná, inak by som sa nemala s kým kamarátiť. V práci som tá vtipná, inak by som nebola úspešná. Vlastne si trošku myslím, že humor je len obranným faktorom vzhľadom na predsudky, s ktorými sa stretávam, hocikde vkročím.“ Krutá pravda, nemyslíte? Dokonca sa s nimi stretla aj v televízii, kde padli na jej adresu nemiestne slovné spojenia.

„Väčšinou som zamrzla a snažila som sa inými kvalitami dokázať, že aj my ‚tuční ľudia‘ sme na niečo dobrí. Je to úplne choré. Tie predsudky nám nahovoria, že ako takí, sami osebe, nie sme dosť dobrí, a keď máme nejakú chybičku, ktorá nezapadá do scenára, musíme na inom fronte urobiť viac ako ostatní,“ zamýšľa sa Simona, ktorá si vytvorila vlastný obraz krásy a sebavedomia v spoločnosti často podliehajúcej idealizovanej predstave o štíhlosti.

„Je to denná práca a má striedavé úspechy. Žiadne také zobudenie do radikálnej body positivity neexistuje. Ja sa len snažím pracovať na tom, aby vnemy, ktoré mi spôsobujú pocit nedostatočnosti, lebo nie som ideál, boli minimalizované. Nielen pre mňa, ale aj pre mladé dievčatá, ktoré si to nevedia spočítať ako my staršie,“ upozorňuje. Práve preto niekedy svoj talent ženy ukrývajú. Simona má však radu, ktorá vás inšpiruje.

Komička Simoná Salátová bojuje proti predsudkom humorom. Zdroj: ROBO HUBAČ

„Najväčší úspech v mojom živote sa stal, paradoxne, na úplnom dne, keď som si povedala, že kašlem na to, čo si ostatní myslia. Reálne som odvtedy šťastná. Treba oveľa viac kašľať na názory ostatných, a keď niečomu veríme a cítime, že to treba poslať ďalej, ísť do toho na plný plyn,“ hovorí komička, ktorá má úspešný televízny standup špeciál s názvom Simona Donaha! Okrem pracovných úspechov jej aktuálne robí radosť sťahovanie.

„Úprimne, viac sa tešíme z nového bytu ako z toho sťahovania,“ smeje sa. „Po roku príprav, hypotéky, rekonštrukcie, stavania nábytku sme prišli do cieľa. Cítim sa tak dospelo a je to úžasné zadosťučinenie za prácu, ktorú ešte aj milujem. Cez leto si plánujem aj trošku oddýchnuť, pretože na jeseň opäť začínam so svojím československým standup tour.“ Tak to nepremeškajte a sledujte jej profil @simonacomedy.