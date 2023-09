Pozrite sa čo prezradila violončelistka Silvia Šarköziová o vzťahu s manželom Ernestom, diéte, urieknutí a svojej práci.

Najznámejšia violončelistka na Slovensku je slnečný človek s úsmevom na tvári, neskutočným vyžarovaním a energiou. S manželom Ernestom tvoria stabilný pár už dlhé roky. Okrem spoločnej domácnosti zdieľajú aj vášeň pre hudbu. Obaja účinkujú v Cigánskych Diabloch. Spolu vychovali dcéru Vanesu, z ktorej je dnes už veľká slečna bakalárka a rodičom robí veľkú radosť.



Nezameniteľná hudobníčka z Cigánskych Diablov v otvorenom rozhovore pre Šarm prezradila okrem iného aj to, ako sa v živote vysporiadala so zamračenými dňami.

Sú ľudia, pre ktorých je skôr zima čas, ktorý si vedia užiť. Vy by ste mali zrejme rada leto po celý rok...

Leto je pre mňa relax. Naberám silu na celý ďalší rok, život ma vtedy mimoriadne baví. Napríklad aj preto, že milujem letné šaty (úsmev). Každú voľnú chvíľku trávim niekde na slnku, či už u nás doma na terase, na kúpalisku alebo pri mori. Aj keď sme boli v júni v Abú Dhabí predstaviť hudobno-tanečnú feériu Cigáni idú do neba, ktorú režíroval Ján Ďurovčík, našli sme si čas na oddych na nádhernej pláži. Silné emócie z ovácií z vypredaného tamojšieho divadla sa tak ešte umocnili. Nedávno sme boli v Turecku, veľká partia, asi dvadsať ľudí, a bol s nami aj môj ročný synovec Noelko. Všetci ho milujeme, je to malý dovolenkár, všetci sme ho opatrovali... My skrátka vždy chodíme vo veľkom počte.

Žijete doslova komunitným spôsobom života. Máte chvíle, keď sa chcete zavrieť a byť len sama so sebou?

Áno, ale nevydržím to dlho. Keď mám z času na čas také pohnútky, stačí mi urobiť si jeden domáci pyžamový deň iba s Ernestom a Vanesskou. Potom mi už začnú chýbať tie naše davové kávičky. To nás baví.

Premiéra filmu “Smolu nosíš ty, láska”. Nechýbali Cigánski diabli. Zdroj: EMIL VAŠKO

