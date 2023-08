Vanessa Volopichová sa kvalifikovala do finále majstrovstiev sveta v snowboardingu. Mama Andrea Verešová je na ňu určite poriadne pyšná!

Modelka Andrea Verešová môže byť na svoju dcéru právom hrdá. Dcéra, ktorú má s manželom Danielom Volopichom sa venuje snowboardingu. V tomto netradičnom športe vyniká tak dobre, až sa prebojovala na Majstrovstvá sveta, ktoré prebiehajú na ďalekom Novom Zélande. Podarilo sa jej dokonca kvalifikovať do finále!

Aj keď 16 ročná Vanessa zdedila krásu po mame, venovať sa modelingu zjavne nemá v pláne. K úspechu dcéry sa vyjadrila aj Andrea na svojom Instagrame: "Vanessa na Majstrovstvách Sveta obsadila 2.miesto v kvalifikácii a postupuje do finále. Gratulujem. Vanesska má môj obdiv. Miesto toho, aby si užívala prázdniny niekde pri vode, bojuje na Novom Zélande a reprezentuje Českú republiku. Držíme palce !" No a palce jej držíme aj my!

VIDEO VANESSY VOLOPICHOVEJ Z MAJSTROVSTIEV SVETA NA ĎALŠEJ STRANE!