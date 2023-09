Martina Schindlerová sa fanúšikmi podelila o chvíle strachu a ťažkom období, ktorým si v posledných dňoch prešla.

Speváčka sa na sociálnych sieťach zverila fanúšikom s udalosťou, ktorá mohla dopadnúť fatálne a bolo by to pre ňu veľmi ťažké. Bála sa o život svojho miláčika, ratlíka, ktorého nedávno zrazilo auto.

,,Bojovníčka Xena. Hlavná hrdinka našich posledných dní… Takto pred týždňom nám totiž zrazilo auto psíka, vybehla na cestu... Nechcela som to s vami zdielať, keby to zle dopadlo, bolo to dlho 50:50, ale teraz to uz vyzerá, že z najhoršieho sme vonku," napísala.

"Vo štvrtok ju 5 hodín operovali na klinike v Žiline, zlomená panva, teraz sa hojí, ešte nevie stáť, ale aj to príde, verime… Xena je srnčí ratlík, ale vyrástla “iba” na Pražského krysaříka, tak je drobná, a operácia bola o to komplikovanejšia… Pošlite dobrú energiu a dávajte si pozor," dodáva speváčka.