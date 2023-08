Neuveriteľné, ako vyzerá.

Ako píše Nový čas pre ženy, Martina Schindlerová momentálne dovolenkuje v najobľúbenejšej destinácii Slovákov, v neďalekom Chorvátsku. Na svoj instagram pridáva fotky jedna radosť, no poslednou vyrazila dych všetkým sledovateľom: “Nemám na vás vôbec slov,” napísal jeden komentujúci.

Martina rada ukazuje svoju figúru, niet divu, keďže ju má priam dokonalú. No na poslednej…Išla takmer do naha! To sú boky…A tie prsia! Pozrite sa na ňu V GALÉRII TU.