Kristína Kocian je v rozvodovom konaní, ktoré sa ale môže ťahať celé roky. Preto nového priateľa už netají. Prezradila, čo všetko už spolu stihli zažiť.

Koncom minulého roka vyplávala na povrch správa o rozvode dcéry Ivety Malachovskej Kristíny. Tá sa stala známou vďaka kuchárskej relácii, ktorú vysielala verejnoprávna televízia. Krízu v manželstve Kika potvrdila, s manželom Adamom šli od seba a odvtedy si užívala život naplno, veľa cestovala a trávila čas s priateľmi. Zabehla sa aj v novej práci na obchodnom oddelení pre istý webový portál a práve tam si ju po pár mesiacoch našla aj nová láska.

S Jakubom, ktorý pracuje v rovnakej firme ako kameraman a tvorca videí, tvorí pár od mája. JEHO FOTKY NÁJDETE VO FOTOGALÉRII. "Je to veľmi čerstvé, ale dovolím si tvrdiť, že sme dosť šťastní. Malo to veľmi príjemný pomalý spád. Tým, že ja ešte stále nie som oficiálne rozvedená, je to predsa len háklivejšia téma, ale zase rozviesť sa na Slovensku a obzvlášť v Bratislave je extrémne dlhodobý proces. To sa bude ťahať možno aj roky," zverila sa pre EMMU.

Kika rada cestuje. V novom priateľovi našla skvelého parťáka. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cs_gu4CKA3G/

O Kristíne je známe, že je vášnivou cestovateľkou a vyhľadáva dobrodružné destinácie a zážitky. A v novom priateľovi zjavne našla ideálneho parťáka, absolvovali už spolu nejeden výlet či dovolenku a majú aj spoločné plány do budúcnosti. "Tým, že môj nový priateľ je kapitán, tak plánujeme ísť na jachtu v októbri. A už sme spolu boli aj v Chorvátsku na motorovom člne týždeň sami dvaja, čo bolo dosť adrenalínové."

Rozvod s Adamom Kocianom sa podľa Kiky môže ťahať aj roky. Zdroj: Emil Vaško

Typické dovolenky v rezorte nie sú pre Kiku tým pravým orechovým a Jakub je očividne rovnako naladený typ. "Hlavne je veľmi otvorený cestovaniu. Keď som prišla s nápadom, aby sme si prenajali karavan, tak súhlasil a šli sme takto do Východnej. Je veľmi do hry, to sa mi na ňom veľmi páči a myslím si, že spolu ešte dosť veľa precestujeme," teší sa sympatická bývalá moderátorka a televízna kuchárka.

