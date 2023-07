Najnovšie informácie hovoria o tom, že modelka si užíva už s novým mužom.

Ako píše portál eva.sk, 37-ročná Shayk je Bradyho prvou kamarátkou po rozvode s brazílskou supermodelkou Gisele Bündchen. Zoznámili sa v júni na honosnej svadbe miliardárskeho dediča umenia Joea Nahmada a modelky Madison Headrickovej na Sardínii, kde boli medzi hosťami aj Leonardo DiCaprio a tenisové hviezdy Serena a Venus Williamsové.