Aj obľúbená dvojica moderátorov, Cifrovci, si prešli zložitým obdobím.

Dnes spolu manželia vychovávajú dve svoje detičky a spoločne sa snažia budovať "pocit" domova. No kým sa dostali až sem, museli ísť na chvíľu od seba. Veronika a Matej alias Sajfa Cifrovci síce patria medzi najstabilnejšie páry slovenského šoubiznisu, ale i oni si prešli životnými skúškami. Čo im samozrejme dalo niečo do života, pretože si uvedomili mnohé veci. Napríklad to, kde urobili chyby.

Moderátor Sajfa a jeho priateľka Veronika Ostrihoňová prezradili, čo bolo príčinou ich rozchodu a čo ich opäť spojilo v úprimnej spovedi pre portál eva.sk. Čo bol teda skutočný dôvod ich rozhodu a prečo sa títo dvaja rozhodli k sebe nájsť cestu opäť? "V čase, keď robíme tento rozhovor, sme dávno spolu. A prečo sme sa rozišli...Hm...," začal obľúbený spíker Sajfa. "Nechaj, ja to dopoviem. Formulovala som to do Nového Času, takže to už mám natrénované.." pokračovala Veronika. Takže, čo bola skutočná príčina? Dočítate sa v našej galérii, kde nájdete aj ich spoločný záber, ktorý vám len prezradí, že k sebe jednoducho patria.