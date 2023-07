Aj po skončení show Let's Dance majú k sebe tanečníci blízko - čo za tým je?

Dominika Rošková a Marek Klič si po skončení tanečnej šou Let's Dance dopriali zaslúžený oddych, no dnes už opäť derú tanečné topánky. Nedávno sa dokonca spoločne predviedli na fashion show módneho návrhára Fera Mikloška v Piešťanoch, to však zďaleka nie je to jediné, čo dvojicu spája.

Jedna z najkrajších slovenských tanečníčok sa stala doslova stálicou Let's Dance a mnohí by si bez nej veľkolepú show ani nevedeli predstaviť. Ešte minulý rok bola slobodná, no odkedy sa ukázalo, že randí s neznámym Adamom, ostatní už nemali šancu. Odvtedy prešiel nejeden piatok a dvojica sa ľúbi každým dňom viac a viac. Chodia spolu na dovolenky a Adam ju po novom podporuje aj z pracovného hľadiska. Čo ju ale spája s Marekom Kličom?