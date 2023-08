Emócie po veľkolepom galavečeri už opadli aj pre samotného riaditeľa súťaže Miss Slovensko, Michaela Kováčika. Ďalší ročník úspešného a prelomového ročníka, kde sa nehľadala "len" krása, ale aj osobnosť má úspešne za sebou. Exkluzívne pre EMMU odhalil zakúlisie Miss, aj to, ako bude vyzerať ďalší ročník...

Michael, máš úspešne za sebou ďalší ročník súťaže krásy Miss Slovensko. Aby si ho zhodnotil?



Prešiel presne mesiac od finále Miss Slovensko 2023 a ja môžem povedať, že som spokojný. Nie len s výberom víťaziek, ale takisto s celkovým programom a odozvou od verejnosti. Bola to výzva, pretože sme prišli s úplne novým konceptom a takisto s novou štruktúrou programu. Navyše finále bolo dlhšie ako v históriii Miss Slovensko bývalo zvykom. Som rád, že slovenskí diváci to prijali. Zaujímavosťou bolo, že v deň finále sme podpísali zmluvu s českou miss, ktorá vlastní licenciu na svetovú súťaž MISS UNIVERSE. Nikto, okrem úzkeho tímu a režiséra nevedel do poslednej chvíle, že tento titul budeme odovzdávať. Moderátorom večera sme to oznámili asi hodinu pred finále, takže sme im to trochu skomplikovali. Najväčšie prekvapenie to bolo pre samotné finalistky.



Na súťaži Miss ste spolu s tímom pracovali neuveriteľných osem mesiacov, celá súťaž vyvrcholila galavečerom, ktorý bol tiež tak trošku prelomový… Splnilo to očakávania divákov a teba samého?



Reakcie sú vždy rôznorodé. Niektorí sú spokojní, ale povedzme si pravdu, žijeme v dobe, kedy pod “pseudonymom” môžete hejtovať a písať vulgárne komenty všade na sociálnych sieťach a internetových fórach. Ja som už ale voči tomuto obrnený a z veľkej časti to neriešim. Pre mňa sú dôležité čísla sledovanosti a názory ľudí, ktorí na tom projekte pracujú a ľudí, ktorí sa v tejto oblasti pohybujú. Prekvapivo musím povedať, že aj široká verejnosť bola spokojná s výberom víťaziek (nie vždy to tak bolo) a nedostali sa ku mne hejterské komenty.



Víťazky sú jasné, čo ich čaká v najbližších dňoch, mesiacoch?



Dievčatá prvé týždne absolvujú fotenia a stretnutia s partnermi, ktorí im venujú výherné ceny. Absolvujú rozhovory s médiami a takisto sa oboznamujú s prvými informáciami ohľadne svetových súťaží, na ktorych nás budú reprezentovať. Keďže spolupracujú s našou agentúrou, ktorá má divíziu MISS MODELS-INFLUENCERS, tak ich zastupujeme v oblasti modelingu a influencingu. Snažíme sa im hľadať prácu, aby sme im pomohli v ich kariére.

Moderátori večera bol veľmi zaujímavým prekvapením. Prečo ste vsadili práve na túto netradičnú dvojku - Valábik&Polomský?



Moderátorov som vyberal ja spolu s režisérom projektu a som s nimi spokojný. Začnem Borisom, ktorý síce vyvoval v ľudoch rôzne emócie, ale ja si za ním stojím. Boris pristupoval k dievčatám s otcovským prístupom a bol ich veľkou oporou. Videl som to na skúškach aj generálke a takisto počas priameho prenosu. Pre mňa bolo dôležité, aby to nemoderoval niekto, kto bude chcieť byť za každú cenu vtipný a jeho vtipy budú nepochopené a to Boris splňoval. Čo sa týka Mareka, som veľmi rád, že sme tomuto začínajúcemu moderátorovi dali šancu byť súčasťou takého veľkého live prenosu. Obstál na výbornú a som presvedčený, že ho čaká veľká kariéra. Bol skvelý.



Aké máš plány a vízie pre budúcnosť súťaže Miss Slovensko?



V súťaži Miss Slovensko plánujeme pokračovať s rovnakým konceptom, ako bol tento rok. Ako som už povedal, som rád, že to slovenská verejnosť prijala a odozva od partnerov, organizátorov a ľudí všeobecne bola pozitívna. Čo sa týka podmienok prihlasovania dievčat, podmienky ostávajú rovnaké. Finalistky musia mať od 18 do 26 rokov, byť bezdetné a slobodné a mať slovenskú občiansku príslušnosť.