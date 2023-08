Mimoriadne obľúbená reality show Farma sa po roku znova vracia na televízne obrazovky. Tentokrát sa špekuluje, že by vo výbere súťažiacich mohla byť aj známa nevesta z Ruže.

Krásnu tmavovlásku už na začiatku show Ruža pre nevestu mnohí podozrievali z toho, že si len v televízii chce vybudovať kariéru influencerky. Nikto by nečakal, že práve ona bude nakoniec tvoriť pár so sympatickým Tomášom Tarrom.

,,Tomáš tvrdí, že toto je ich prvá káva. No my sme ich spolu videli už pred týždňom. Tomáš hovorí, že pár ešte nie sú a máme sa nechať prekvapiť, a pritom sa už dávno vodia za ručičky,” znela výpoveď jedného zo svedkov ešte v čase, keď dvojica oficiálne netvorila pár. Okrem toho sa šušká aj o fakte, že by Marcela mala byť jednou z účastníčiek reality show Farma.

,,Je to úplne pochopiteľné, keďže Marcela ide do novej série Farmy a treba ju momentálne promovať. Vôbec sa tomu nečudujem, hlavne po vzhliadnutí toho jasne naplánovaného stretnutia ‚prichyteného paparazzi‘,“ vyjadrila sa svojho času bez servítky Petrana, ktorá prezradila tajnú informáciu, ktorou si u televízie môže nepríjemne zavariť.