Zuzana si užíva materstvo plnými dúškami. S malým synčekom Dionom jej však občas pomáhajú aj babky. Najnovšie ukázala maminu s novým lookom.

Zuzana Plačková je známa tým, že verejnosti zdieľa svoje súkromie celkom pravidelne. Nedávno ukázala aj mamu jej manžela Reného, tá jej totiž zvykne pomáhať s Dionom. Zuzana zverejnila ich spoločnú fotku, na ktorej pózuje aj pani Helenka. „Babička všade s nami,” napísala k fotke.

Uplynulý víkend oslavovali veľkú udalosť, okrem Dionových prvých narodenín Zuzaninmu staršiemu bratovi zazvonili svadobné zvony. A práve odtiaľ pochádza záber pani Veroniky, ktorá sa okrem nádherného outfitu ukázala aj s novým účesom.