Známa slovenská blogerka, ktorá si hovorí Alex Wortex a kedysi šokovala nechutnými zábermi a do povedomia sa dostala aj vďaka jej obrovským neoholeným chlpom na tele a v roku 2019 všetkých prekvapila, keď si oholila hlavu. Najnovšie opäť zmenila imidž!

,,TOTO NIE JE PRVÝ APRÍL! A nie, nikto sa so mnou nerozišiel, ani som nemala mental breakdown ako Britney v 2007. Bol to plán! Asi tak 15-ročný a veľmi dobre premyslený, chýbala však tá najdôležitejšia zložka - odvaha. Mám príliš podlhovastú a šišatú hlavu, nebudem pôsobiť žensky, nikto so mnou nebude chcieť t*tkať, budú mi chýbať copíky a účesy. Veci, ktoré sa mi celé tie roky honili hlavou a zároveň bránili v uskutočnení tohto diabolského plánu," napísala v apríli 2019 Alex Wortex k šialenému videu

a popri tom si holila hlavu.

Alex sa do povedomia verejnosti dostala aj svojimi šialenými outfitmi, keď viackrát prišla do spoločnosti takmer nahá, iba v dierkovaných pančuchách, spod ktorých jej vytŕčali chlpaté intímne partie. Viackrát vytstriedala aj rôzne farebné parochne.

Medzičasom mala obdobie, kedy nebola aktívna na sociálnych sieťach. Tam sa po dlhšej dobe nedávno ohlásila, keď prekvapila zmeneným imidžom. Po vyholenej hlave ani stopy, Wortex predviedla dlhé vlasy prirodzenej farby, z čoho boli viacerí jej fanúšikovia prekvapení. "Zaplavili ste ma komplimentami! Haha, čo urobia vlasy a jemnejší mejkap! Keď bude ale treba pohoršiť, som pripravená," napísala k fotke nového imidžu.