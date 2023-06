Informácia, že Tomáš a Marcela majú randiť, šokovala, no zároveň potešila všetkých fanúšikov reality show Ruža pre nevestu. Ako to teda naozaj je? Párik konečne prehovoril.

Aj keď sa Marcela neprebojovala do finálovej dvojice, všetko asi chcelo svoj čas a s Tomášom si podľa všetkého aj tak k sebe našli cestu. Najprv svoje stretnutia verejne nezdieľali s fanúšikmi, no posledné spoločné instagramové stories rozpútali doslova ošiaľ.

Mnohí sú naozaj presvedčení, že sa k sebe hodia oveľa viac, rovnako tiež o tom, že Marcela je presne typ ženy, aký Tomáš potrebuje.

Teraz konečne prehovorili a objasnili, ako to medzi nimi naozaj je. "My keď sme sa stretli, tak sme to nezverejnili. Bolo dosť náročné ísť niekde spolu bez toho, aby nás niekto nespoznal. Pretože všade kam chodíme, nás ľudia zastavujú a chcú fotiť," hovorí Tomáš.