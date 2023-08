Laura a Martin z reality show Love Island sú oficiálne svoji!

Kto by to bol povedal, že reality show s cieľom zabaviť diváka, môže skutočne spojiť dva mladé životy a nájsť lásku na celý život. Dôkazom, že to skutočne môže fungovať, sú Laura a Martin, víťazi prvého česko-slovenského Love Islandu.

Laura Chrebetová a Martin Kulhánek sa svojho času tešili z výhry 75-tisíc eur a už vtedy sa netajili tým, že by chceli peniaze investovať do spoločného bývania. Sen sa stal skutočnosťou a ich rozprávka pokračovala aj ďalej.

Svoj prvý spoločný byt predali a kúpili si rodinný dom na Slovensku v blízkosti Lauriných rodičov. Dvojica sa nebojí ani témy detí, hoci ich v prvom rade čaká finálne zariaďovanie domu a svadba. Práve tá sa udiala 18.8.2023.