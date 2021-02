Bývalý úspešný hokejista má obrovský dôvod na radosť. S manželkou Luckou privítali na svet ich prvorodené bábätko.

Hrdý otecko sa radostnou novinkou pochválil fanúšikom na Instagrame prostredníctvom niekoľkých záberov priamo z pôrodnice. "Keď láska produkuje viac lásky" napísal v stredu večer k dvom fotkám, ako drží za ruku svoje milované dievčatá.

Ku gratuláciám sa pod príspevkom pripája niekoľko známych tvárí slovenského šoubiznisu, medzi ktorými nesmel chýbať Borisov dobrý kamarát Marián Gáborík. Čerství rodičia pohlavie bábätka netajili, no meno ich princeznej vyzradil na sociálnej sieti práve on. "Obrovské gratulácie. Vitaj Viktoria. S Bellou budete dobíjať svet" napísal v komentári. Dojatý hokejový komentátor sa na druhý deň podelil o ďalšiu fotku, na ktorej drží svoju dcérku v náruči. "Always and forever. Slzy sa nedalo udržať," priznal pod posledným príspevkom.

Manželia Valábikovci si svoje áno povedali minulý rok v lete na Nitrianskom hrade a radostnú novinku vyzradili do sveta krátko pred Vianocami. "S vianočným stromčekom sme sa tento rok poponáhľali, ale najkrajší vianočný darček, aký sme si mohli želať, príde naopak o čosi neskôr," tešil sa v tom čase na sociánej sieti. Rodinke blahoželáme a prajeme najmä veľa zdravia!

