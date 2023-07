O nepríjemnom zážitku prehovorila pre televíziu Markíza prostredníctvom šou Bez ruže.

Priscillu v novootvorenom pánskom kaderníctve v Bratislave navštívil redaktor Adam Domorák, aby ju popri úprave svojho účesu trochu vyspovedal. Prečo sa čiernovláska presťahovala späť na Slovensko?

„V prvom rade som sa vrátila sem kvôli tomu, že ja, keď som išla do Prahy, tak som tam mala takého jedného prenasledovateľa… Ono sa to riešilo v Prahe aj na polícii, kriminálka ho už naháňala za to. Chodil mi do barbershopu, robil mi problémy, stále ma prenasledoval, písal mi smsky okolo 10 večer, že vidím, že nie si doma. Našiel si ma… začal mi robiť problémy, odháňal mi zákazníkov, tak ja som si povedala, že najlepšie bude ísť na nejaký čas na Slovensko,“ šokovala kráska z Ruže pre nevestu v rozhovore pre web Markiza.sk. Ako to dopadlo? Budete v šoku. Viac nájdete TU.