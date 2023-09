Áno, podľa photoshopu a umelej inteligencie to možné je... Ako by vyzerala naša obľúbená pani prezidentka v známych filmoch?

Zuzane Čaputovej zostávajú posledné mesiace v prezidentskom paláci. Oznámila, že o znovuzvolenie sa v nasledujúcich voľbách uchádzať nebude.

Čo ma v pláne po tom a či v politike zostane aj naďalej vie zatiaľ len ona sama. A ak náhodou nevie, tak Instagramový profil Made in slovakai, ktorý vytvára zábavné fotky známych osobností pomocou umelej inteligencie a photoshopu ju možno inšpiruje. Ako by jej to pristalo v slávnom filme o Titanicu, Star Wars, Matrix či vo Forrestovi Gumpovi? Bola by z nej herečka, čo myslíte?

HEREČKA ZUZANA ČAPUTOVÁ V NAŠEJ GALÉRII TU!