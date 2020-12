Čakali by ste to? Multiotecko Boris Kollár je stále jedno veľké prekvapenie. Pozrite. aké novinky sa dostali verejnosti tentokrát. V našej galérii nájdete aj samotné zábery.

Na konci októbra mala vážnu autonehodu so šéfom parlamentu Borisom Kollárom, od tohto momentu riešia zdravotné problémy. "Operácia krčného stavca jednoducho musí byť čím skôr. Budú mi musieť robiť vštep z panvy a dávať ho do krku,“ priznala nedávno Novému Času misska a modelka Miroslava Fabušová. Zatiaľ je v domácej liečbe, kde čaká na termín operácie. Medzitým ju však u nej doma navštívila tatérka a pozrite, čo jej vyrobila. Mimochodom, toto nové tetovanie je venovaná práve Borisovi. Na ramene jej pribudlo červené srdce, v ktorom je 14+II. „To tetovanie má pre mňa význam a určite aj pre Borisa, pretože vie, čo znamená 14 plus 2. Ostatné by som nechala na hádanku,“ prezradila záhadne Novému Času samotná Miroslava.

Či už ide o kamarátsky odkaz pre Borisa alebo je v tom niečo iné, jedno je isté, už ho má navždy na tele! Jej láskyplné tetovanie pre multiotecka však ešte zrejme istú dobu ostane pod rúškom tajomstva. Možno si to misska rozmyslí a nakoniec vyjde s pravdou predsa len von. Otvorte si našu galériu, kde nájdete zábery jej tetovania. TAKTO vyzerá!