Dara Rolins sa o svojho chlapa vzorne stará. Aké prekvapenie mu pripravila k narodeninám?

Speváčka Dara Rolins pripravila pre svoju lásku Pavla Nedvěda narodeninové prekvapenie v podobe romantickej dovolenky. Hviezdna dvojica si užíva spoločné chvíle v slnečnej Malage v Španielsku.

Dara sa pochválila fotkami a blahoželaním na Instagrame: "00:01 Už minútu má môj muž narodeniny:), takže som oficiálne prvá, ktorá mu zo srdca praje more šťastia:). Tento výlet bol moje prekvapenie, pretože zážitky a spomienky sú tým najkrajším darčekom...Všetko najlepšie, láska."

Títo dvaja to spolu ťahajú už nejaký ten čas, no a Dare tento vzťah len prospieva. Dvojica spolu rozhodne plánuje budúcnosť, čo dokazuje aj fakt, že si spolu kúpili pozemky v Taliansku, kde by radi trávili spoločný život. Ich nové hniezdočko lásky je už vo výstavbe.

