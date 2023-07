Vyrástol z neho muž...

Po strednej škole sa Artur založil so svojim kamarátom zo školských rokov Jakubom Machačkou kapelu. Metalcorová hudobná skupina Behind the Mirror v čase svojej najväčšej slávy mala šesť členov a v roku 2016 bola nominovaná na Slovenského slávika v kategórii Hviezda internetu.

Neskôr začal podnikať s vodnými fajkami a ponúkal aj svoje fotografické služby. Namiesto luxusného života, ktorý by si Artur mohol užívať, dedičstvo vložil do ďalších nehnuteľností. Už to dávno nie je dospievajúci chlapec. Vyrástol z neho muž a dokonca sa môže pochváliť aj so svojou milou polovičkou. Pozrite, ako sa zmenil syn speváčky Ivety Bartošovej. Spoznali by ste ho takto?