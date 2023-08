Speváčka priznala svoj boj s rôznymi psychickými stavmi. O čo išlo a čo jej pomohlo?

Pred desiatimi rokmi sa u Veroniky Adamičkovej, známej ako Ronie, objavili psychické problémy. „Začali sa v sedemnástich, vlastne presne na 18. narodeniny som s tým už zašla za špecialistom,“ vracia sa speváčka k nepríjemnému obdobiu a priznáva, že okrem zvládania svojho stavu v hlave riešila aj to, čo si ľudia pomyslia. „Či na mne vidia, keď mám práve panický atak alebo úzkosť. Myslím si, že to vlastne nikto neriešil, len ja v hlave. S tými úzkosťami ide ruka v ruke aj overthinking, takže ani to ma neminulo. V tom období sa, žiaľ, o tom ešte toľko nerozprávalo. Veľakrát ľudia nechápali, pokrútili hlavami, že veď aj oni majú niekedy ťažké dni. Niekoho to zaskočilo a niekto bol úplne chápavý a aj sa pýtali, či som o. k., keď u mňa videli nejakú zmenu nálady. Musím povedať, že v mojom blízkom okolí mám naozaj úžasných empatických ľudí.“

Pokračovanie na ďalšej strane.