Marcela a Tomáš síce vyzerali ako spokojný pár, no v realite tomu až tak nebolo. Aj keď sa rozišli v dobrom, každého zaujíma dôvod.

,,Nebudem vysvetľovať dôvod, prečo sa naše cesty rozišli. Je to medzi nami a vieme, že to bude pre nás oboch takto lepšie. Rozišli sme sa s rešpektom a úctou jeden k druhému. Tomášovi ďakujem za všetko, čo sme spolu zažili, a navždy tu pre neho budem, pretože si ho vážim ako človeka,“ napísala Marcela na Instagrame a dušovala sa, že je to jej posledné vyjadrenie k vzťahu s Tomášom.

,,Ďakujeme za vašu podporu, Marcela a ja, ako písala, sme sa rozišli s rešpektom a naďalej tu budeme jeden pre druhého v živote,“ dodáva ženích z reality show. Šušká sa, že hlavným dôvodom má byť vzdialenosť a fakt, že Tomáš žije v Bangkoku a Marcela si rozbieha biznis a spolupráce na Slovensku.

Viacerí fanúšikovia si ale všimli, že Tomáš a Marcela sa rozišli len pár dní po tom, ako Petrana z Ruže pre nevestu zverejnila printscreeny správa Tomáša s inou ženou. Mal si s ňou písať v čase, keď už musel byť v kontakte aj s Marcelou.