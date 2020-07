Čože?! Porodila? Tento záber zmiatol mnohých fanúšikov. Veď má v náručí už bábätko! V našej galérii nájdete snímok.

,,Ooooch, teším sa s v vami! Gratulujem a prajem vám všetkým zdravie,” tak znela jedna z mnohých radostných gratulácii pri najnovšej instagramovej snímke slovenskej speváčky Márie Čírovej, kde pózuje s manželom Marošom Kachútom a novorodeniatkom v náručí. ,,Prvý moment po zhliadnutí fotky, že jeejda, už? Druhá sekunda… veď to mal byť chlapec, tak prečo ružová deka? A potom som si to rýchlo začala čítať,” pridali sa ostatní po zistení, že sa jedná o osem rokov starú fotku a nachádza sa na nej dnes už veľká slečna Zoe. Nuž, aj takto to môže dopadnúť, keď ľudia nečítajú popisy. Neváhajte a otvorte si našu galériu, kde nájdete nádherný snímok vtedy len 23-ročnej Čírovej v náručí s jej dcékou!