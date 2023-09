Zatiaľ čo speváčka Monika Bagárová na svadbu s Makhmudom Muradovom čakala, a porodila mu aj dcéru, jeho nová frajerka influencerka Sabina Karásková sa možno svadby dočká! A to bez námahy.

Monika a Makhmud Muradov majú spolu dcéru Rumiu, no a v ich vzťahu to nebolo až také jednoduché. Boli spolu, nasledovala údajná nevera zo strany Muradova, rozchod... Potom sa Monika stratila zo sociálnych sietí a dvojica sa dala zase dokopy. Klebetilo sa o svadbe a druhom dieťati, ktoré speváčka túžila mať ešte pred tridsiatkou. Po krátkom čase im to opäť prestalo fungovať a išli definitívne od seba.

Monika našla oporu po boku Leonarda Lekaja, s ktorým tvorí pár už nejaký ten čas. Vyjadruje sa o ňom len v superlatívoch a je na nej vidno, že je konečne spokojná a šťastná.

Makhmud vzal priateľku Sabinu do rodného Uzbekistanu Zdroj: Instagram

Makhmud Muradov dnes tvorí pár s účastníčkou Love Islandu, Sabinou Karáskovou. Spočiatku to vyzeralo len na niekoľkotýždňovú aférku, no dnes je z toho vážny vzťah. Sabinu už predstavil svojim najbližším v rodnom Uzbekistane, a čo-to porozprával aj o plánoch do budúcnosti: "Bavíme sa skôr o rodine než o svadbe. Riešime, čo by sme si želali do budúcnosti. Ja svadbu veľmi nemusím, no pokiaľ je pre rodinu dôležitá svadba, tak sa nebránim. Ďalšiemu dieťaťu sa nebránim."

