Herci Filip Tůma (45) a Nela Pocisková (32) si užívajú s deťmi rodinnú dovolenku na slnečnej Mallorce. O svoje fotky z pláže sa pochválili na svojom Instagrame.

Filip a Nela sú jedným z najstabilnejších párov nášho šoubiznisu. Sú hrdými rodičmi syna Hektora (7) a dcéry Lianky (5), ktorá v septembri pôjde po prvýkrát do školy. Obaja herci sú známi tým, že si svoje súkromie šikovne strážia.

Novinky o ich vzťahu nikdy nezdobili titulky bulvárnych denníkov, rovnako je to aj v prípade ich detí. Rešpektujú ich súkromie a na sociálne siete ich zverejňujú minimálne. Takmer nikdy im nevidieť do tváre, a mama Nela ich zvyčajne fotí z boku, alebo so slnečnými okuliarmi.