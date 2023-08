Miluje trblietky, hravosť značky Louis Vuitton a je maniačkou na bikiny. Slovenská gazela Veronika Rajek (26) svojimi dokonalými krivkami a tvárou anjela ovláda nielen sociálne siete, ale aj celú Ameriku.

Módu milovala už odmalička, ale ako sama hovorí, človek je v tom období obmedzený budgetom. „Samozrejme, aj v staršom veku, ak nie ste milionári, ale je to už viac flexibilné,“ usmieva sa rodáčka z Vranova nad Topľou, ktorá dobýja Ameriku. Módne ju najviac ovplyvnila Miley Cyrus, respektíve jej alter ego Hannah Montana. Dôvod? „Nemôžem si pomôcť, ale milujem trblietky a fancy veci. A je mi jedno, či mám 16, 26 alebo 56.“ Hoci je vždy dokonalo nastylovaná, módne trendy nesleduje, má svoj osobitý štýl. „Vo svojom voľnom čase preferujem džínsy alebo šortky s crop topom, zbožňujem obtiahnuté veci, pretože moje telo si zaslúži vyniknúť, no na dôležité stretnutie nemám problém obliecť si ani kostým,“ hovorí Veronika, v ktorej šatníku vidieť najmä ružovú, modrú a červenú farbu.

So svojím hollywoodskym trénerom @drewlogan. Zdroj: Archív V.R.

Najväčšia zberateľka plaviek

Plavky sú skutočne jej „druhou kožou“, veď v nich vyzerá ako bohyňa. „Áno, verejne priznávam, že som plavkovou maniačkou. V Európe ich mám okolo dvesto a v Mexiku ďalších dvesto. Milujem spolupráce, ktoré sa týkajú plaviek, keďže more, slnko a pláž sú môj životný štýl.“ Veronika už dva roky spolupracuje so značkou BE Ocean a ich kúsky sa stali jej absolútnymi favoritmi. „Šijú mi ich na mieru a presne podľa mojich požiadaviek. Mám pocit, že tento trend plaviek je pre slovenské publikum ešte stále považovaný za ‚vulgárny‘, ale v Latinskej Amerike a USA sú mikrobikiny samozrejmosť.“ A dobrá rada priamo od stoosemdesiatcentimetrovej bikiny kráľovnej: „Plavky, ktoré vám spravia najlepšie telo, sú tie, v ktorých sa cítite sabavedomo, kde nemáte pocit, že vám niečo odstáva alebo dobre neprilieha.“