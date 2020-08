Vari sa plastika týka už aj našej talentovanej tenistky Dominiky Cibulkovej? Nuž, čítajte ďalej a zistite, ako sa majú v skutočnosti veci! V našej galérii nájdete i zábery.

,,Nikdy som nebola typ, ktorý by bol chudý alebo extrémne chudý. Keď som hrala tenis, tak som si vždy musela dávať veľký pozor na stravu. Počas tehotenstva som vôbec neriešila nejaké diéty, ani som si nejako špeciálne nedávala pozor na stravu. Aj teraz, stále mám nejaké kilečká navyše, ale nemám s tým žiadny problém,” pre portál Šport24.sk sa vyjadrila čerstvá mamička Cibulková. A fotky na sociálnej sieti Instagram sú jasným dôkazom toho, že to myslí skutočne vážne. Svojím telom sa hrdo pýši v plavkách, či dokonca i pri dojčení. Padla reč aj na plastiku pŕs, nad ktorou po miernom odrastení ratolestí uvažuje mnoho žien... Cibulková jasne odpovedala: ,,Verím, že všetko ostane tak, ako sa mi to bude páčiť a nebudem musieť takúto vec riešiť. Zatiaľ je všetko v poriadku a verím, že to tak bude. Nemala som žiadne problémy so striami, takže verím, že sa aj toto dá postupne všetko dokopy.” Ako sme už vyššie spomínali, fotografie Dominiky sú naozaj dôkazom toho, že svoje telo miluje a nehanbí sa zaň, preto plastika nie je to, čo by ju zaujímalo až natoľko, že by tomu musela nutne podľahnúť.





