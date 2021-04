Toto sme ešte nevideli. Celý dom dýcha luxusom nad luxusom. Nejeden by sa cítil ako na celoročnej dovolenke.

Čochvíľa sa kontroverzná Zuzana Plačková bude môcť presťahovať do svojho nového MEGA luxusného domu. Síce ešte nie je hotový, avšak slovenská kráľovná Instagramu už má vizualizáciu, takže vie presne, ako jej kráľovstvo bude vyzerať. A so zábermi vizualizácie sa podelila aj so svojimi fanúšikmi. Musíme napísať, Tak toto sme ešte nevideli! Otvorte si našu galériu, kde nájdete zábery z jej nového domu. Cítiť tam luxus nad luxus.

V našej ankete môžete zahlasovať, či sa vám tento štýl páči.

Páči sa vám Plačkovej zariadenie? Áno. 16% Nie. 84% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný