Daniela Pisařovicová a Onďřej Brzobohatý v Karlových Varoch šokovali.

Ako píše portál Šarm.sk, zdá sa, že Ondřej Brzobohatý a jeho snúbenica Daniela Pisařovicová hodili škandalóznu kauzu okolo zverejnenia textu cirkevnej žaloby týkajúcu sa anulovania cirkevného sobáša s Taťánou Kuchařovou za hlavu a vyrazili spoločne na filmový festival do Karlových Varov. Podujatie sa rozhodli náležite si užiť a tomu zodpovedali aj ich outfity. Odvaha im rozhodne nechýbala.



Milenci sa zladili do tmavo modrej farby a spolu im to seklo. Pri voľbe outfitov sa poriadne odviazali. Daniela Pisařovicová odhodila všetky zábrany a na karlovarskej promenáde sa prechádzala len v saku. Pod ním bola úplne nahá. A to ste ešte nevideli Ondřeja Brzobohatého. Aj keď ich muzikant na spoločenské udalosti nosí nalakované pomerne často, po jeho kauze, keď sa pod tlakom svojej exmanželky Taťány Kuchařovej priznal, že sa rád prezlieka za ženy a vystupuje ako Tiffany, to vzbudilo väčší rozruch.