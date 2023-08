Petrana Galatea sa poslednú dobu poriadne preslávila.

Mladučká Petrana bola v šou azda najobávanejšou súťažiacou a mnohé dievčatá jej mali mnohokrát plné zuby. Hovorili o nej, aká je falošná a to, že to na ženícha Tomáša iba hrá. V rozhovore pre casprezeny.sk padla aj otázka, čo by Petrana spätne zmenila na celej šou.

„Kebyže viem zmeniť niečo z celého natáčania, tak by som to bola ja a ako veľmi som verila ľudom vo vile. Myslela som si, že si dávam pozor na to, čo hovorím, ale retrospektívne som bola až príliš dôverčivá a zverila sa nesprávnym ľuďom s nesprávnymi vecami, keďže do dnešného dňa som šikanovaná spoluúčastníčkami šou na sociálnych sieťach. Moje slová sú prekrútené a v 99 % prípadoch o mne šíria úplne lži,“ priznala.

Dnes už víťazka šou netvorí pár s Tomášom. Avšak, čo sa týka pracovného nasadenia, vyzerá to, že sa z nej stala celkom dosť obľúbená influencerka, ktorá si vypudovala silnú základňu fanúšikov. Nedávno zverejnila ďalšiu foto na svojom instagrame. Komentáre sa len tak sypali. Nuž, Petrana len potvrdila, čo si fanúšikovia už dávnejšie mysleli. Vyzerá na fotke skutočne skvele. FOTO a viac nájdete TU.