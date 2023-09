Boris Kollár je známy svojou slabosťou pre ženy, pozrite však, ako sa správal, keď sa pred ním ocitla takmer nahá kráska zo show Ruža pre nevestu.

Show Ruža pre nevestu sa dávno skončila, no nádejné nevesty si stále pýtajú viac a viac mediálneho priestoru. Výnimkou nie je ani Petrana, víťazka, ktorá síce s Tomášom neskončila, no v povedomí fanúšikov stále zostáva.

Nedávno sa zúčastnila prehliadky počas Bratislavských módnych dní, kde doslova vyrazila dych. Na móle sa ocitla úplne nahá a aj keď to bolo súčasťou vyššieho umenia, mnohí zostali v šoku.