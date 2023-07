Víťazka show Ruža pre nevestu poriadne pritvrdzuje. Chce tak zaujať Tomáša alebo ju to skrátka iba baví?

Do Tomášovho úzkeho výberu sa na začiatku show Ruža pre nevestu dostalo 18 dievčat, tie boli vyberané naozaj poctivo a rôznorodo, nielen čo sa týka výzoru, ale aj povahy a bydliska. Niektoré z nich nemali problém priznať plastické vylepšenia, jednou z nich je aj prostoreká Marcela, ktorá má upravené pery aj prsia. Aktuálne práve ona randí s Tomášom a vyzerá to tak, že im to vo vzťahu naozaj funguje.

Petrana a Tomáš sa rozišli po 5 mesiacoch randenia, čo prekvapilo všetkých fanúšikov, no bývalé súťažiace priznali, že to akosi očakávali. Dôvodom ich konca vraj mala byť diaľka a rozdielne priority.

„Už keď som tam došla, rozprávali sme sa o budúcnosti nášho vzťahu, čo on plánuje robiť, čo ja. A vtedy som si začala uvedomovať, že toto neznie kompatibilne. No a jeden večer som si uvedomila, že toto už nemá cenu ďalej ťahať a tváriť sa, že všetko je v poriadku. Pobalila som si kufre a išla som do hotela. Potom som sa rozhodla, že si booknem letenku naspäť na Slovensko a ukončím tento vzťah,“ povedala nedávno pre Refresher Petrana.