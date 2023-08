Ak má toto byť pravda, nečudo, že Brad od Angeliny zdrhol...

Na začiatku dokonalé manželstvo Angeliny Jolie (48) a herca Brada Pitta (59) plní strany bulváru už niekoľko rokov. Problémom je ich rozvod, ktorý vyniesol na svetlo sveta niekoľko škandálov, problémy s alkoholom a bitku o majetok, píše PLUS JEDEN DEŇ. Najnovšie sa však k veci vyjadrila pestúnka ich detí. Ako to teda vlastne bolo? Pestúnka, ktorá sa starala o deti prominentného páru prezývaného „Brangelina“, prezradila, že ich vzťah bol od začiatku veľmi divný. Obaja boli samotárski a vôbec sa k sebe nesprávali s láskou. Jolie napríklad dokázala presedieť celý deň na terase domu, zatiaľ čo Pitt mal iný program. Jednoducho sa vôbec nevenovali jeden druhému, dokonca mali mať oddelené aj spálne.

Pittovi vraj prekážalo aj manželkine prílišné riešenie charity. Dôvodom neboli peniaze, ale fakt, že ich deti často využívala na charitatívne účely. Dokonca ich nútila jesť šváby a chrobáky. Mala to robiť preto, aby si zvykli na ťažší život a viac sa vcítili do kože chudobných detí. Najväčším problémom domácnosti bolo vraj to, že nefungovali žiadne pravidlá. Každé dieťa si robilo, čo chcelo. Deti vraj nemali žiadnych priateľov a celý svoj voľný čas strávili s rodičmi, prevažne s Angelinou. Jej posadnutosť výchovou a dobrými mravmi však zanechala šrámy. Mladá Shiloh sa odmietala obliekať ako dievča a Pax zase hovoril jazykom, ktorému nikto nerozumel. Podľa slov pestúnky s tým však ani jeden z rodičov nemal problém.

Podľa najnovších zistení mali byť práve deti dôvodom rozpadu „rozprávkového“ manželstva. Mladý Maddox je napríklad veľký fanúšik nožov a dýk. Zjavne to pochytil po svojej mame. Tá si tento koníček pestovala tiež od útleho detstva. Jej vlastný otec, herec John Voight (83), sa mal dokonca o dcére vyjadriť, že nebola nikdy normálna. Podľa pestúnky Angelinu jej vlastný rodič prosil, aby vyhľadala odbornú pomoc. Jej vzťah s otcom bol veľmi komplikovaný a herečka povedala, že ich otec opustil pre neveru. Dodala, že často nemali peniaze a on sa o nich nestaral. Niet sa preto čomu čudovať, že sa k otcovi veľmi nepriznáva. Angelina bola vraj veľmi komplikovaná od puberty. Mala problémy so sebapoškodzovaním a množstvo situácií riešila alkoholom.