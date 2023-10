Je najpočúvanejšou slovenskou interpretkou, má výrazne staršieho priateľa a feministické texty. Stačí to na nálepku rebelka? Nám áno a vy čítajte, kto je Simona Hegerová. Vlastne, SIMA.

Si tvárou titulky rebelského vydania EMMY. Myslíš, že oprávnene?

Pre mňa pojem rebelantstvo znamená asi niečo, ako ísť proti prúdu, proti zaužívaným pravidlám, s ktorými nesúhlasíme, porušovať určité štandardy slušného správania, obliekania či vyjadrovania. Záleží asi aj na tom, ako sa na to pozeráme. Niekto môže brať ako rebelské napríklad postaviť sa proti svojmu šéfovi, povedať svoj názor a dať výpoveď. Moja hranica je však veľmi, veľmi posunutá. Cítim, že môj svet, moje názory, spôsob obliekania či správania a vyjadrovania sa zdajú ostatným už možno dosť odvážne. Pre mňa sú však prirodzené, takže ich ako extra rebelské nevnímam. Chápem však, že všetko, čo vytŕča a je iné, sa väčšine ľuďom môže zdať cez čiaru.

Bola si taká odvážna a výstredná vždy?

Kedysi som bola tiché dievčatko, ktoré si často ľudia a spolužiaci doberali. Nevedela som sa brániť, no zmenila som sa. Postupne, časom, skúsenosťami aj svojou vlastnou vôľou. Dnes nemám problém poslať hocikoho do prdele, a je mi jedno, či je to človek v dôležitej pozícii, alebo nie. Nemám problém nesúhlasiť, keď sa ma niekto spýta na názor, a nemám problém povedať, že sa mi niečo nepáči, ak to tak cítim. Nemám problém niekoho vyhodiť z tímu, keď mám na to pádny dôvod. A nemám problém obrovskej firme, ktorá mi ponúka také peniaze za spoluprácu, že by som pol domu mohla za to postaviť, povedať, že ich mindset či marketing je proti mojim hodnotám. Niekomu sa to môže zdať rebelské, pre mňa je to už prirodzené. Robím to tak od začiatku. Aj keď som mala v peňaženke posledných päť eur, nenechala som sa ovplyvniť.

