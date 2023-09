Z malého dievčatka vyrástla poriadna samica! Najstrašia dcéra Borisa Kollára Saška (22), ktorú má s jednou zo svojich prvých lások, Košičankou Stankou Horňákovou pred pár dňami urobila v spoločnosti poriadny rozruch.

Prvá z dcér multiotecka Borisa Kollára sa v spoločnosti dlho neukázala, výnimku urobila pred pár dňami, keď sa objavila na módnej udalosti, Bratislavské módne dni. Nikto z prítomných ju najskôr nespoznal, a hoci sa objavila na móle ako modelka na prehliadke Jany Pištejovej, mnohí prítomní hostia si šuškali, kto je to krásne dievča. Keď však zbadali Borisa Kollára v prvej rade ako mu na túto mladú bohyňu zasvietili oči a venoval jej nielen veľký úsmev a silné ovácie, mnohí spozorneli. Nie, nebol to jeho nový objav, v blond krátkej parochni sa "ukrývala" Saška Horňáková, ktorej to mimochodom v outfite za niekoľko tisíc eur mimoriadne pristalo. Len samotná kabelka značky Prada stojí takmer tri tisíc eur.

Spoznali by ste ju? Pozrite ako sa zmenila najstaršia dcéra Borisa Kollára. Zdroj: MARTIN DOMOK