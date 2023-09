Zuzana Plačková otvorila ďalšiu luxusnú kaviareň Black Garden. Tak čo, máte chuť na kávu?

Zuzana Plačková sa snaží zo svojej slávy vyťažiť maximum. Má vlastnú kolekciu oblečenia, sieť Black Pink Garden kaviarní, čipsy so svojim menom, predáva aviváže do prania, alkohol, kolagén...

Šikovné to dievča. Do zbierky jej najnovšie pribudla nová kaviareň Black Garden v Auparku v Bratislave. Na jej včerajšie otvorenie sa prišli pozrieť aj mnohé známe osobnosti. Nechýbala Zuzanina kamarátka Jasmina Alagič so synom Sanelom či Gabika Drobová.

Kaviareň je zariadená v luxusnom štýle v čierno-zlatej farbe. Ako dekoráciu Zuzana zvolila biele ruže na stoloch a množstvo obrovských zlatých medvedíkov. Na stene nechýba ani fotka Zuzany s manželom René Strauszom. Hostia majú na výber okrem kávy aj chutne vyzerajúce koláče. Hneď by sme si dali!

